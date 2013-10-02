На Запорожье пять человек отравились грибами

В Запорожской области 2 октября пять человек были госпитализированы после отравления грибами.

Об этом сообщили в пресс-службе ГС ЧС.

На больничные койки попали жители села Александровка, Приазовского района, которые ели блюдо, приготовленное из собранных ими грибов.

Медики оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести.

Напомним, как сообщал "Главред", 1 октября в Кировоградской области шесть человек попали в реанимацию из-за отравления грибами.