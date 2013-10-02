На Ровенщине судья на джипе переехал священника-велосипедиста

В Ровенской области на трассе Киев-Чоп судья наехал на священника-велосипедиста.

Как сообщили в пресс-службе ГАИ Ровенской области, ДТП произошло вечером около 19.00 в с. Антополь возле Ровно.

Согласно сообщению, 34-летний водитель автомобиля Toyota RAV4, судья одного из районных судов Львова, двигаясь со стороны Киева в направлении Ровно, наехал на 55-летнего велосипедиста, жителя Ровенского района, настоятеля одного из храмов Украинской православной церкви Московского патриархата.

Велосипедист двигался в попутном направлении по обочине дороги и внезапно выехал на полосу движения проезжей части.

В результате столкновения велосипедист получил открытые переломы костей левой ноги и госпитализирован в областную больницу. Угрозы жизни пострадавшего нет.

Напомним, 29 сентября, вечером в Тернополе произошло ДТП - водитель иномарки насмерть сбил на пешеходном переходе 15-летнюю девушку. Разъяренная толпа хотела линчевать водителя.