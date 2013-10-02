ДТП на Закарпатье: грузовик слетел в пропасть, опубликованы фото

Во вторник, 1 октября, на Закарпатье произошло ДТП, в котором пострадал водитель грузовика Iveco, чия машина слетела в пропасть.

Об этом "Главреду" сообщила пресс-служба Закаркатской ГосЧС.

Авария случилась в 16:20 на автодороге государственного значения Киев-Чоп, когда возле села Абранка Воловецкого района водитель грузового Iveco-Eurocar не справился с управлением и съехал в кювет глубиной около 10 метров.

Вследствие этого водитель большегруза, 30-летний житель Мукачево, получил политравмы различной степени тяжести.

С помощью спецоборудования спасатели освободили пострадавшего из раскуроченной кабины машины и передали в руки врачей "скорой помощи".

Сейчас водитель находится в травматологическом отделении Воловецкой ЦРБ с перелом ребер и ушибом внутренних органов.

Ранее "Главред" сообщал, что на Закарпатье под Свалявой столкнулась фура Renault, микроавтобус Volkswagen Transporter и грузовой микроавтобус Iveco. Один человек погиб, еще пятеро – пострадали.