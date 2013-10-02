На Николаевщине пьяный милиционер пытался удрать от ГАИшников

На Николаевщине сотрудники ГАИ задержали автомобиль "ВАЗ-2107" под управлением старшего лейтенанта милиции, проигнорировавшего требование об остановке.

Как сообщили в УМВД области, по результатам проведенного теста на наличие алкоголя в организме было установлено, что 40-летний работник райотдела областной милиции управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, пишут Комментарии.

В связи с этим начальник областной милиции Юрий Седнев распорядился провести по данному факту служебную проверку и подготовить по ее результатам соответствующие заключения.

"Указанный милиционер, который позволяет сам себе нарушать действующие нормы законодательства, должен осознавать, что реакция будет принципиальной – увольнение с ОВД", - предупредил он.

Седнев также призвал руководящий состав областной милиции обеспечить надлежащий контроль над действиями своих подчиненных.

"Действенным способом, чтобы руководители подразделений обратили должное внимание на поведение подчиненных, будет то, когда в приказе о наказании будет найдено место для всех, кто должен осуществлять постоянный контроль за соблюдением дисциплины и законности и на службе и в быту подчиненными работниками", - сказал главный милиционер области.

Напомним, ранее сообщалось, что ГАИшники ездят на красный свет, создавая аварийные ситуации.

На видео видно, как автомобили ГАИ ездят на красный свет, создают аварийные ситуации, а также осуществляют обгон и перестраиваются в другую полосу дороги без соответствующих сигналов.