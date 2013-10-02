В Севастополе охрана супермаркета забила до смерти покупателя

В ночь на среду, 2 октября, в Севастополе два охранника одного из супермаркетов города забили до смерти ночного покупателя.

Об этом сообщает пресс-служба УМВД Украины в Севастополе.

Сообщение в милицию о том, что на ул. Очаковцев был обнаружен труп мужчины, поступило от врача "скорой помощи".

Сотрудники Ленинского райотдела милиции установили личность погибшего. Им оказался 50-летний местный житель. Как оказалось, ночью на улице между потерпевшим и двумя парнями возник конфликт, который перерос в драку. Злоумышленники избили мужчину, оттащили его подальше от дороги и ушли.

Сотрудники милиции задержали злоумышленников неподалеку от места совершения преступления. Ими оказались двое парней 30 и 27 лет. Они работали охранниками в одном из магазинов Ленинского района.

Потерпевший хотел зайти в магазин, но на пороге между ним и злоумышленниками возник конфликт. Парни избили мужчину ногами, а когда поняли, что зашли далеко, попытались оказать первую помощь, но их усилия были тщетны. Злоумышленники вызвали "скорую помощь", а сами остались наблюдать за происходящим в стороне.

В отношении парней возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Злоумышленники арестованы.

Ранее "Главред" сообщал, что в Севастополе был похожий случай. Во время концерта народному артисту Беларуси Якову Науменко охранник проломил голову, когда тот хотел подняться на сцену.

Фото: 7d.rv.ua