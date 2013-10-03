Ограбление на Донбассе: сейф с драгоценностями увезли на грузовике

В ночь на первое октября в Новогродовке Донецкой области четверо неизвестных в масках совершили ограбление местного ювелирного магазина.

По информации пресс-службы УМВД области, преступники запугали пожилую женщину-сторожа, выломали из пола сейф с драгоценностями и увезли его на грузовике до прибытия милиции.

По данным милиции, преступники до сих пор не задержаны. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Вся информация об ограблении пока базируется на показаниях владельца магазина.

По его словам, в сейфе хранились ценности на сумму около миллиона гривен.

Как ранее писал "Главред", 25 сентября в Крыму трое бандитов в масках ворвались в ювелирный и, угрожая оружием, вынесли из магазина золота почти на миллион гривен.

На момент ограбления в торговом зале находились продавец и двое посетителей. Бандиты разбили топором и молотком витрины и сгрузили в сумку лотки с золотыми украшениями.