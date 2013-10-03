Ограбление на Донбассе: сейф с драгоценностями увезли на грузовике

Бандиты вынесли из ювелирного магазина украшений на миллион гривен.
В ночь на первое октября в Новогродовке Донецкой области четверо неизвестных в масках совершили ограбление местного ювелирного магазина.
По информации пресс-службы УМВД области, преступники запугали пожилую женщину-сторожа, выломали из пола сейф с драгоценностями и увезли его на грузовике до прибытия милиции.
По данным милиции, преступники до сих пор не задержаны. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Вся информация об ограблении пока базируется на показаниях владельца магазина.
По его словам, в сейфе хранились ценности на сумму около миллиона гривен.
Как ранее писал "Главред", 25 сентября в Крыму трое бандитов в масках ворвались в ювелирный и, угрожая оружием, вынесли из магазина золота почти на миллион гривен.
На момент ограбления в торговом зале находились продавец и двое посетителей. Бандиты разбили топором и молотком витрины и сгрузили в сумку лотки с золотыми украшениями.