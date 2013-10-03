Убийство в Крыму: под Севастополем в упор расстреляли егеря

Под Севастополем при загадочных обстоятельствах был убит 45-летний егерь Александр Пивсев, которого вызвали из дому якобы для задержания браконьеров.

Тело Пивсева обнаружили рядом с его машиной в лесу недалеко от дороги. По предварительной информации, его убили выстрелом в упор. Нападавшие забрали документы и телефон, сообщает ТСН.

По словам родственников, егерь уехал из дома по вызову на задержание браконьеров, которые якобы убили в лесу оленя. Причем он не взял с собой ни оружия, ни собаки.

У убитого егеря остались пятеро детей, младшей дочери нет и года.

Из неофициальных источников стало известно, что погибший работал егерем всеармейского военно-охотничьего общества – структуры малопубличной и засекреченной, которая осталась еще со времен СССР.

Как ранее писал "Главред", в январе на Ровенщине 22-летний егерь Алексей Зима расстрелял восьмерых посетителей сельского кафе. Он заявил, что не помнит событий того вечера, потому что был пьян. Из однозарядного гладкоствольного ружья егерь стрелял мелкой дробью и картечью.

Фото, видео: ТСН.