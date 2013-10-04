На границе Украины с Россией нелегал подорвал себя и пограничников

Сегодня, 4 октября, на пограничном пункте пропуска "Бачевск" в Сумской области мужчина подорвал себя и двоих пограничников.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

"В результате инцидента нарушитель погиб, двое пограничников находятся в тяжелом состоянии", - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, трагедия произошла, когда из России к границе с Украиной подъехал микроавтобус с молдавскими номерами, в котором находились четверо пассажиров – гражданам Молдовы.

Во время пограничного досмотра был обнаружен еще один мужчина, который прятался в салоне.

Предварительно установлено, что таким образом он пытался нелегально пересечь границу.

Во время дополнительной проверки задержанного в кабине паспортного контроля он подорвал себя неизвестным устройством.

"Раненные сотрудники Госпогранслужбы ночью направлены каретой скорой помощи в райбольницу города Глухов. Состояние их здоровья тяжелое", - добавили в пресс-службе.

Отметим, что подобный инцидент впервые произошел на государственной границе Украины.