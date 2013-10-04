На границе Украины с Россией нелегал подорвал себя и пограничников

Обнаруженный на границе нелегал во время досмотра подорвал себя и двоих пограничников.
Сегодня, 4 октября, на пограничном пункте пропуска "Бачевск" в Сумской области мужчина подорвал себя и двоих пограничников.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.
"В результате инцидента нарушитель погиб, двое пограничников находятся в тяжелом состоянии", - сообщили в ведомстве.
По предварительным данным, трагедия произошла, когда из России к границе с Украиной подъехал микроавтобус с молдавскими номерами, в котором находились четверо пассажиров – гражданам Молдовы.
Во время пограничного досмотра был обнаружен еще один мужчина, который прятался в салоне.
Предварительно установлено, что таким образом он пытался нелегально пересечь границу.
Во время дополнительной проверки задержанного в кабине паспортного контроля он подорвал себя неизвестным устройством.
"Раненные сотрудники Госпогранслужбы ночью направлены каретой скорой помощи в райбольницу города Глухов. Состояние их здоровья тяжелое", - добавили в пресс-службе.
Отметим, что подобный инцидент впервые произошел на государственной границе Украины.