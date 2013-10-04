Сбушнику дали 8 лет тюрьмы за кражу вещдоков на миллион

Во вторник, 1 октября, Высший спецсуд Украины оставил в силе приговор в отношении следователя СБУ, приговоренного к 8 годам лишения свободы за то, что он завладел вещественными доказательствами на сумму 1 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Высший спецсуд по гражданским и уголовным деламл согласился с доводами прокурора и оставил без изменений приговор Октябрьского райсуда Днепропетровска и определение Апелляционного суда Днепропетровской области, по которым следователь отдела областного УСБУ был приговорен к 8 лет лишения свободы с лишением права занимать должности во власти сроком на 3 года с конфискацией имущества и с лишением воинского звания "майор".

Сообщается, что сбушник злоупотребил служебным положением, подделал документы и по сговору с группой лиц в июле 2007-го незаконно завладел госимуществом - вещественными доказательствами по уголовному делу (драгоценными металлами стоимостью более 1 млн грн) .

Ранее "Главред" сообщал о другой похожей истории. В недрах СБУ исчезли вещественные доказательства - миллион долларов. Почти 3 года назад у киевских бизнесменов изъяли деньги как доказательство во время расследования уголовного дела.

Со временем все подозрения через суд сняли, однако людям, у которых изъяли средства, следственные органы никакого обвинения, зато денег след простыл.