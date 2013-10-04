На Херсонщине по вине начальника РОВД пострадала беременная

В пятницу, 4 октября, утром в Херсонской области произошло ДТП с участием сотрудника милиции, во время которого пострадала беременная женщина.

Об этом "Главреду" сообщила пресс-служба УМВД в Херсонской области.

Как выяснилось, начальник одного из райотделов милиции на собственном авто вез ребенка в детский сад. Отвлекшись на мгновение на ребенка, он совершил врезался в ВАЗ-2102, в котором находились водитель и двое пассажиров.

В результате ДТП пострадала беременная пассажирка "Жигулей". У нее подозрение на сотрясение головного мозга, но ребенок в утробе матери не пострадал. Больше никто не пострадал.

Начальник райотдела признает свою вину. Назначено служебное расследование, на время которого он будет отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Ранее "Главред" сообщал, что в Бородянском районе Киевской области несовершеннолетний сын одного из руководителей РОВД сбил насмерть женщину.