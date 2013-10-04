ДТП под Николаевом: ВАЗ разорвало при ударе о бетономешалку, опубликованы фото

Под Николаевом, возле поселка Зайчевское на трассе "Одесса–Мелитополь–Новоазовск" около 10:30 4 октября "ВАЗ-2107" на полной скорости столкнулся с бетономешалкой "КрАЗ".

По словам очевидцев, водитель "Жигулей" пошел на обгон, выехал на встречную полосу, где в лоб врезался в бетономешалку "КрАЗ", сообщает Преступности.НЕТ.

При автокатастрофе водитель легкового автомобиля от полученных травм погиб на месте.

Машину смяло, как консервную банку. Прибывшим на место происшествия спасателям пришлось вырезать тело погибшего водителя из остатков автомобиля.

По словам очевидцев, у погибшего водителя при себе нашли упаковку таблеток от сердца. Вполне возможно, что ему стало плохо за рулем, из-за чего он и выехал на встречную полосу.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГАИ, местного райотдела милиции, а также эксперты. Из-за аварии на указанной трассе несколько усложнено движение автотранспорта.

Как ранее писал "Главред", в сентябре в Николаеве короткое замыкание электропроводки авто во время движения привело к перегоранию тормозных шлангов и потере управления машиной. Семья с ребенком вынуждена была на ходу выскакивать из загоревшегося автомобиля.

Фото: Преступности.НЕТ.

