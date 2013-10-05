На Черниговщине в реке нашли машину с четырьмя погибшими

На Черниговщине, возле с. Свердловка в Десне затонул автомобиль ВАЗ-2107. Двое пассажиров спаслись, а четверых милиция нашла погибшими в машине.

По данным пресс-службы ГУ МВД в Черниговской области, компания молодых людей на автомобиле ВАЗ-2107 возвращалась поздней ночью из села Свердловка Коропского района домой в село Студинка Новгород-Северского района. Водитель автомобиля перепутал направление и выехал на паромную переправу, где не смог вовремя затормозить и съежал в реку.

Кроме водителя в салоне автомобиля находилось еще пятеро молодых людей. Спастись смогли только двое – парень и девушка, остальные – девушка и трое парней, среди которых и водитель, остались в автомобиле.

На месте происшествия работает следственно- оперативная группа Коропского райотдела милиции, управления ГАИ, следователи из областного аппарата УМВД области, сотрудники МЧС, прокуратуры и водолазы.

Выжившим, оказана медицинская помощь: девушка в шоковом состоянии госпитализирована в районную больницу, парень, согревшись и придя в себя от стресса, дает показания следователям.

Ведутся водолазные работы по подъему затонувшего авто с погибшими людьми. По факту данного происшествия сотрудники милиции проводят проверку.

Как ранее писал "Главред", в марте в Винницкой области автомобиль ВАЗ-2101 упал в пруд, в результате чего четыре находившихся в салоне человека погибли, один остался жив,

Трагедия произошла вечером вблизи села Гармаки на автодороге Гармаки-Бар вечером во вторник. По предварительной информации, водитель по неизвестным причинам не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся на крышу и упал в пруд с мостика.