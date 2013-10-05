В центре Симферополя в ДТП столкнулись четыре машины: опубликовано видео

В центре Симферополя столкнулись четыре автомобиля: обошлось без серьезных ранений, но в городе возникли огромные пробки.
На одной из центральных улиц Симферополя утром 5 октября произошло ДТП с участием четырех машин.
Об этом сообщают "Новости Крыма".
Красный Ford, синяя Honda, белый Hyundai и темно-зеленая Daewoo столкнулись между собой и перекрыли переход к парку Тренева.
Машины практически перекрыли движение в центре города.
Как сообщили очевидцы, виновником аварии мог стать свадебный кортеж, подрезавший Ford, который резко затормозил, что и привело к массовому столкновению.
В аварии никто из водителей и пассажиров не пострадал.
Что касается машин, то больше всего повреждений у Honda: побиты передний и задний бамперы.
Напомним, как сообщал "Главред", 1 октября в Киеве, в районе площади Тараса Шевченко, произошло тройное ДТП, из-за которого образовалась гигантская пробка.
Фото и видео: "Новости Крыма"