В центре Симферополя в ДТП столкнулись четыре машины: опубликовано видео

На одной из центральных улиц Симферополя утром 5 октября произошло ДТП с участием четырех машин.

Об этом сообщают "Новости Крыма".

Красный Ford, синяя Honda, белый Hyundai и темно-зеленая Daewoo столкнулись между собой и перекрыли переход к парку Тренева.

Машины практически перекрыли движение в центре города.

Как сообщили очевидцы, виновником аварии мог стать свадебный кортеж, подрезавший Ford, который резко затормозил, что и привело к массовому столкновению.

В аварии никто из водителей и пассажиров не пострадал.

Что касается машин, то больше всего повреждений у Honda: побиты передний и задний бамперы.

Напомним, как сообщал "Главред", 1 октября в Киеве, в районе площади Тараса Шевченко, произошло тройное ДТП, из-за которого образовалась гигантская пробка.

Фото и видео: "Новости Крыма"