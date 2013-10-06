ДТП в Крыму: легковушка на всей скорости врезалась в дерево, есть жертвы

Сегодня, 6 октября, в Симферопольском районе возле села Первомайское водитель легкового автомобиля "ВАЗ -2106" не справился с управлением.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, легковушка съехала на обочину и врезалась в дерево.

В результате аварии погибли три человека. Кроме того, одного человека в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Напомним, 5 октября на одной из центральных улиц Симферополя произошло ДТП с участием четырех машин.

Как сообщили очевидцы, виновником аварии мог стать свадебный кортеж, подрезавший Ford, который резко затормозил, что и привело к массовому столкновению.



В аварии никто из водителей и пассажиров не пострадал.