В Киеве убит заслуженный артист Украины

В Киеве был убит заслуженный артист Украины Анатолий Макаровский.

Об этом сообщил художественный руководитель Еврейского музыкально-драматического театра имени Шолом-Алейхема Авигдор Фрейдлис, передает УНН.

По его словам, вечером 5 октября на актера возле станции метро "Лесная" на актера напали неизвестные.

"Анатолия избили и забрали старый ноутбук", - отметил Фрейдлис.

Также он добавил, что артист подрабатывал в одном из кафе на "Левобережной".

"Анатолий подрабатывал в одном из кафе на "Левобережной". Возвращался поздно, после 10-ти вечера. При себе у него был дипломат, в котором находился старенький ноутбук "Асер". Вот его и забрали. Охранники, которые были неподалеку, видели, как его били, но не вмешались", - заявил Фрейдлис.

Анатолий Макаровский родился в 1953 году. С 1994 года – ведущий актер и музыкальный руководитель Киевского еврейского музыкально-драматического театра им. Шолом-Алейхема.

Заслуженный артист Украины.

Был солистом известных в СССР ансамблей "Контемпаранул" и "Оризонт", музыкального театра "Колесо" Черновицкой филармонии, группы "Новый день" Яна Табачника, солистом Винницкой областной филармонии.