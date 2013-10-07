Пожар в Крыму: из горящего дома эвакуировали 65 человек

В ночь на понедельник, 7 октября, в пгт Мисхор (Крым) возник пожар, в результате которого из горящего дома пришлось вывести 65 человек.

Об этом "Главреду" сообщила пресс-служба МЧС.

Возгорание возникло коло 4 часов ночи в пгт Мисхор, расположенном в черте города Ялта, в трехэтажном жилом доме на 34 квартиры

В результате пожара огнем было уничтожено и повреждено около 750 кв. м кровли. Жертв и пострадавших нет. Около 7 утра подразделениями ГосЧС пожар был локализован. Из дома были эвакуированы и временно отселены 65 человек. Причина пожара устанавливается.

Ранее "Главред" сообщал, что неделю назад , 1 октября, в Выжнице Черновицкой области загорелась крыша 140-летней школы. Огнем было уничтожено 400 метров кровли. Временно без занятий остались около 600 учеников