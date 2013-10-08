ДТП на Луганщине: иномарка врезалась в дом быта, погибли 3 человека

В Луганской области в г. Краснодоне в ночь на 8 октября, водитель легкового автомобиля Opel Vectra не справился с управлением и въехал в стену дома быта.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в результате происшествия погибли 3 человека. Еще один в тяжелом состоянии госпитализирован.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

Напомним, 6 октября, в Симферопольском районе возле села Первомайское водитель легкового автомобиля "ВАЗ -2106" не справился с управлением и легковушка врезалась в дерево.

В результате аварии погибли три человека. Кроме того, одного человека в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.