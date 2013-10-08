В Харькове иномарка столкнулась с машиной ГАИ: опубликовано фото

В Харькове сегодня, 8 октября, утром на улице Сумской столкнулись Honda Cr-V и патрульная машина ГАИ. У обеих машин значительные повреждения, но обошлось без пострадавших.

Как сообщили в пресс-службе областного ГАИ, у обеих машин смяты бока. Кто именно виноват в аварии, пока не установлено, передает atn.ua.

Очевидці аварии, также сообщали, что у обеих машин смяты бока. На месте происшествия находится карета скорой помощи и большое количество ГАИшников. На Сумской образовалась пробка.

Напомним, в Луганской области в г. Краснодоне в ночь на 8 октября, водитель легкового автомобиля Opel Vectra не справился с управлением и въехал в стену дома быта.

В результате происшествия погибли 3 человека. Еще один в тяжелом состоянии госпитализирован.