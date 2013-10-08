Опубликованы фото ДТП на Луганщине, где погибли три человека

Опубликованы фото смертельного ДТП на Луганщине в городе Краснодоне.

По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля Opel Vektra на закруглении дороги влево не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части справа, где совершил наезд на жилой дом.

Как сообщили в пресс-службе ГАИ, в результате аварии водитель и двое пассажиров погибли, еще один пассажир авто с телесными повреждениями доставлен в больницу.

По факту ДТП ведется следствие.

Ранее сообщалось, что иномарка влетела в стену дома быта.