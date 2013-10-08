В Одессе раскрыли крупную сеть онлайн-порностудий

В Одессе разоблачили крупную сеть онлайн-порностудий, которые действовали на территории города и одного из райцентров области, передает "Сегодня".

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что организаторы незаконного бизнеса через интернет распространяли видеоролики и изображения порнографического и эротического характера. Продажи осуществляли в сети, в режиме реального времени", - сообщил начальник Управления по борьбе с киберпреступностью Одесской области Юрий Выходец.

Также он раскрыл схему заработка: организатор регистрировал на специальных сайтах девушек, которые в дальнейшем работали в помещениях порностудий.

Каждая комната там была оборудована компьютером с веб-камерой для онлайн-видеосъемки.

Сначала девушки общались с потенциальными клиентами бесплатно. Если же клиент хотел увидеть "частное шоу", он сообщал об этом модели, и они переходили в приватный режим, в котором модель выполняла эротические и порнографические пожелания клиента.

Клиент, в свою очередь, платил от двух до пяти долларов за каждую минуту общения.

Зарплата моделей составляла около 30% общей суммы заработанных таким образом денег.

Всего же к организации незаконного бизнеса были причастны семь человек, которые набрали около сорока моделей.