На Донбассе неизвестный пытался ограбить милицию: опубликовано видео

В городе Селидово, Донецкой области, мужчина попытался ограбить райотдел милиции.

Об этом сообщает ТСН.

Утром неизвестный ворвался в помещение РОВД с револьвером в руках и приказал дежурному отдать табельное оружие.

Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Дежурный милиционер заверил нападавшего, что при себе пистолета не имеет.

Тогда грабитель потребовал, чтобы его отвели в комнату, где хранится оружие. Милиционер повел нападавшего через холл, зная, что там был сотрудник ГАИ.

Грабитель на мгновение отвлекся на гаишника, и дежурный задержал преступника.

Позже сотрудник горотдела рассказал, что грабитель очень крепко держал свое оружие.

"Фиксация вверх, чтобы он никому не нанес повреждений. При этом он несколько выстрелов вверх сделал. И мы с сотрудником ГАИ его задержали", - рассказал милиционер.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее в Кабмине поддержали законопроект о разрешении свободной продажи травматического оружия всем совершеннолетним гражданам Украины.

Видео: ТСН