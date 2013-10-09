Пожар в Харькове: спасены 40 человек, опубликованы фото и видео

Во вторник, 8 октября, в Харькове возник пожар в здании, принадлежащем предприятию Украинского общества глухих. В результате пришлось эвакуировать 40 человек.

Об этом "Главреду" сообщила пресс-служба ГосЧС.

Возгорание возникло в 9:32 по ул. Т. Шевченко, 303/307, в хозяйственной комнате двухэтажного здания Харьковского учебно-производственного предприятия Украинского общества глухих возникло возгорание на площади 20 кв.м.

Спасателям пришлось задействовать выдвижные лестницы, чтобы из задымленного помещения спасти 40 человек. Около 11 утра пожар был ликвидирован.

Ранее "Главред" сообщал, что в ночь на 7 октября в пгт Мисхор (под Ялтой) возник пожар, в результате которого из горящего дома пришлось вывести 65 человек.

Фото: kharkiv.mns.gov.ua, видео: ГосЧС