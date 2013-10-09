Во Львове троллейбус столкнулся с легковушкой: есть пострадавшие

8 октября во Львове троллейбус столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии пострадало четыре человека.

Как сообщили в пресс-службе департамента гражданской защиты Львовской ОГА, ДТП произошло в 16:13 на кольце улиц Кульпарковской и Выговского. Троллейбус, следовавший по маршруту № 2, столкнулся с автомобилем Chrysler, пишут vestiua.com.

В результате ДТП пострадали четыре пассажира троллейбуса. Двух травмированных , 73-летнюю и 56-летнюю жительниц Львова в состоянии средней тяжести госпитализировали в коммунальную городскую клиническую больницу. Еще две местных жительниц 73 и 75 лет получили легкие травмы и после оказания медицинской помощи от госпитализации отказалась.

Причины происшествия выясняются. Проводится доследственная проверка.

Напомним, 8 октября, в Луганской области в г. Краснодоне Opel Vectra въехал в стену дома быта. В результате происшествия погибли 3 человека. Еще один в тяжелом состоянии госпитализирован.