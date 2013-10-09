В Харькове неизвестный обстрелял бизнесмена возле его офиса

8 октября в Харькове на улице Дарвина, 43 неизвестный напал на бизнесмена, пишет Сегодня.

Предприниматель вместе со своей женой вышли из офиса, и сели в свой автомобиль "Фольксваген - Гольф", в это время к транспортному средству подошел неизвестный мужчина, открыл водительскую дверь иномарки и из устройства для отстрела резиновых пуль сделал два выстрела в левое бедро водителю, после чего сел в отечественный автомобиль и скрылся с места происшествия.

Мужчину доставили в больницу с диагнозом ранение левого бедра. На место происшествия сразу выехала следственно - оперативная группа Киевского райотдела милиции.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Напомним, 1 августа, ночью в одном из ресторанов Харькова стреляли в бизнесмена. От полученных ранений мужчина скончался.