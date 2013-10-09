На Тернопольщине парень заживо сгорел в автомобиле

В ночь на вторник, 8 октября, в Тернопольской области произошла трагедия – 23-летний парень сгорел заживо в автомобиле, перевозившем солому.

Об этом сообщает zik.ua.

ЧП произошло в селе Онишковцы Шумского района во дворе одного из хозяйств, где вспыхнул "Москвич-412" и около двух тонн соломы.

В машине спасатели обнаружили обгоревшее тело мужчины. От возгорания удалось уберечь жилой дом, расположенный поблизости.

Ранее "Главред" сообщал, что 19 августа в Запорожской области в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей на трассе Харьков - Симферополь заживо сгорел мужчина, еще три человека были госпитализированы.

Видео: ГосЧС Тернопольской области