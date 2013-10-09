На Тернопольщине парень заживо сгорел в автомобиле

Возле "Москвича" сгорело 2 тонны соломы.
В ночь на вторник, 8 октября, в Тернопольской области произошла трагедия – 23-летний парень сгорел заживо в автомобиле, перевозившем солому.
Об этом сообщает zik.ua.
ЧП произошло в селе Онишковцы Шумского района во дворе одного из хозяйств, где вспыхнул "Москвич-412" и около двух тонн соломы.
В машине спасатели обнаружили обгоревшее тело мужчины. От возгорания удалось уберечь жилой дом, расположенный поблизости.
Ранее "Главред" сообщал, что 19 августа в Запорожской области в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей на трассе Харьков - Симферополь заживо сгорел мужчина, еще три человека были госпитализированы.
Видео: ГосЧС Тернопольской области