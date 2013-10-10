Россиянин вез из Украины 46 миллионов в бензобаке

Погранслужба Украины пресекла попытку российского гражданина вывезти с территории нашей страны валюту на 46 миллионов гривен, спрятанную в топливном баке оего автомобиля.

Мужчина, выезжавший из Украины через пункт пропуска Гоптовка на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado, заметно нервничал и его отправили для проверки на красный коридор, сообщает Корреспондент.

При этом, пограничники учли, что авто россиянина предусматривает наличие дополнительного топливного бака, в котором могут перевозиться запрещенные товары и решили провести углубленный осмотр автомобиля.

Во время осмотра в дополнительном топливном баке была обнаружена иностранная валюта.

"Всего россиянин "заправил" автомобиль 2,7 миллионами долларов, почти 1,08 миллионом евро и 50 миллионами российских рублей", – сообщают пограничники.

За сокрытие валюты у него изъяли автомобиль стоимостью 270 тысяч гривен. Вскоре жителю Белгородской области придется объяснять, зачем он нарушил закон.

Как ранее писал "Главред", на пункте пропуска "Бачевск" украинско-российской границы в Сумской области 4 октября неизвестный устроил самоподрыв. Нелегал пересек российский КПП "Троебортное", на котором российские пограничники его "не заметили".

"Для дополнительной проверки задержанного перевели в кабину паспортного контроля, где он предоставил пограничнику паспорт гражданина России. В ходе проверки документа было установлено, что он ему не принадлежит", - говорится в сообщении погранслужбы.

Когда пограничники поняли, что паспорт не принадлежит задержанному – вызвали подкрепление. Смертник увидел в окно трех пограничников, один из которых был с металлоискателем, достал взрывное устройство и в 00.44, во время беседы, привел его в действие.