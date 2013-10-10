В Харькове водитель грузовика насмерть сбил девочку: ему грозит 8 лет тюрьмы

В среду, 9 октября, водитель грузовика в Харькове насмерть сбил 13-летнюю девочку.

47-летнему мужчине грозит до восьми лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

"Водитель задержан. Суд решает вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Отметим, что ДТП произошло на перекрестке проспекта Ильича и подъездной дороги к аэропорту "Харьков".

В результате аварии девочка погибла на месте.

Открыто уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего".

Досудебным расследованием занимается милиция. Прокуратура контролирует ход следствия.

Напомним, как сообщал "Главред", 9 октября в Буче, под Киевом, мэр города Анатолий Федорук сбил женщину, которая переходила дорогу.