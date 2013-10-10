На Волыни разбился самолет: есть погибшие

Около 5-и часов 10 октября возле села Скулин Ковельского района Волынской области упал самолет. Погибли два человека.

По данным пресс-службы УМВД Украины в Волынской области, сообщение о падении самолета поступило по телефону в дежурную часть Камень-Каширского РО УМВД Украины от 30-летнего жителя областного центра около 07:40.

На место происшествия выехали следственно-оперативные группы Камень-Каширского и Ковельского райотделов милиции.

Установлено, что около 5 часов утра на территорию недействующего гражданского аэродрома упал самолет. При авиакатастрофе погибли двае человека.

Марка самолета, личности погибших и причины трагедии устанавливаются.

Данное происшествие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета.

Как ранее писал "Главред", 17 сентября на Прикарпатье, в Коломые разбился легкомоторный самолет и погибли два человека.

Авария случилась около 17:00. Спасателям поступило сообщение о том, что в г. Коломыя, на ул. Обертинская, неподалеку от жилого дома № 25 упал цельнометаллический двухместный одномоторный легкий самолет Zodiac-601, принадлежавший Прикарпатской детско-юношеской спортивной ассоциации малой авиации.

Фото: hitechautomotive.blogspot