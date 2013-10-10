Подробности катастрофы на Волыни: самолет мог везти контрабанду

Самолет, разбившийся утром 10 октября возле села Скулин Ковельского района Волынской области, мог использоваться контрабандистами.

О такой версии сообщает сайт Вісник+К со ссылкой на собственные источники.

Очевидцы происшествия говорят, что вокруг разбившегося "кукурузника" было разбросано много сигарет белорусского производства.

Жители Скулина говорят, что самолет появился в селе несколько месяцев назад и стоял на колхозном аэродроме. По их словам, ранее его никак не удавалось поднять в небо из-за неисправностей — нынешний полет был первым.

Как ранее писал "Главред", крушение произошло на территории заброшенного гражданского аэродрома. Самолет упал при заходе на посадку на неработающую взлетно-посадочную полосу без последующего горения.

Милиция и пожарные приехали на место инцидента, когда люди, находившие в самолете, уже погибли.

Напомним, сегодня утром недалеко от поселка Скулин Ковельского района на посадку упал одноместный самолет Ан-2. Вследствие инцидента погибли два человека.

Фото: polit.pro