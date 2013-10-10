Стали известны причины авиакатастрофы на Волыни

Самолет, разбившийся утром 10 октября возле села Скулин Ковельского района Волынской области, разломился на две части при захождении на посадку, сообщает Сегодня.

"Судя по останкам авиасредства, это был обычный "кукурузник", который при захождении на посадку зацепился за мелиоративную канаву и разломался надвое", – рассказал прокурор по надзору за соблюдением законов в транспортной сфере Олег Лисовецкий.

В то же время сотрудники сельсовета говорят, что этот самолет давно стоял в поле – за восемь километров от села. Однако никто знал о его предназначении.

Жертвы аварии не являются местными жителями. Откуда они – еще предстоит выяснить.

Как ранее писал "Главред", одной из версий рассматривается, что самолет вез контрабанду. Очевидцы происшествия говорят, что вокруг разбившегося "кукурузника" было разбросано много сигарет белорусского производства.

Жители Скулина говорят, что самолет появился в селе несколько месяцев назад и стоял на колхозном аэродроме. По их словам, ранее его никак не удавалось поднять в небо из-за неисправностей — нынешний полет был первым.

Фото: travelpost.ru