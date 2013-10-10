Опубликованы фото с места катастрофы на Волыни: самолет разлетелся на мелкие части

Стали известны новые подробности авиакатастрофы на Волыни. Кроме того, в СМИ появилось фото с места аварии.

Самолет, разбившийся утром 10 октября возле села Скулин Ковельского района, в результате удара о землю, как стрела влетел в мелиоративную канаву - машина разлетелась на мелкие части. Идентифицировать можно только хвост машины, пишет Вестник К.

Как сообщил источник издания, стрелки часов самолета после катастрофы показывали 4.40. Очевидно это и можно считать временем, когда произошла авария. Территория вокруг места происшествия усеяна сигаретами белорусского производства. Из этого можно сделать вывод, что самолет использовали контрабандисты.

Первыми к месту происшествия приехали сотрудники милиции Камень - Каширского района и пожарные села Скулин. Однако ни одним , ни другим работы уже не нашлось. Возгорание не было, а два человека , которые были внутри самолета, погибли.

По рассказам жителей села Скулин, самолет появился в селе несколько месяцев назад - никто из местных такой техники нет.

"Кукурузник" стоял на колхозном аэродроме. Люди, которые находились возле него, никак не могли поднять машину в небо. Якобы были какие-то неисправности в моторе. И вот в ночь с 9 на 10 октября он взлетел.

Напомним, сегодня утром недалеко от поселка Скулин Ковельского района на посадку упал одноместный самолет Ан-2. Вследствие инцидента погибли два человека.

фото: Вестник К.