На Луганщине нашли повешенными сослуживцев с местного предприятия

В Стаханове Луганской области в запертом изнутри гараже обнаружили повешенными 49-летнего мужчину и 24-летнюю женщину, которые работали на одном предприятии.

По сведениям пресс-службы стахановского горотдела милиции, 8 октября жительница Стаханова заявила в милицию, о том, что ее муж не вернулся домой после семейной ссоры.

Женщина предполагала, что он находится в гараже, который закрыт изнутри. Правоохранители взломали дверь гаража и обнаружили там повешенных мужчину и женщину.

"На место происшествия, в гаражный кооператив "Ласточка", сразу же была направлена следственно-оперативная группа. Прибывшие сотрудники МСЧ механическим путем вскрыли металлические ворота гаража, внутри которого были обнаружены повешенными на металлической балке мужчина и девушка", – пояснили правоохранители.

По данным милиции, оба погибших – жители Стаханова. Работали на одном предприятии. Мужчина работал водителем, а девушка – рабочей.

Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Как ранее писал "Главред", в июле в Днепропетровской области руководитель детского дома семейного типа зарезал свою жену и 14-летнюю падчерицу, а затем повесился.

Фото, видео: stakhanov-mvd.org.ua