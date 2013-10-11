В Ивано-Франковске студент медколледжа отправил 7 учеников на больничные койки

В Ивано-Франковске семь студентов колледжа Национального медицинского университета госпитализировали в результате отравления газом.

Как сообщили в ГСЧС, в больницы госпитализированы семеро детей, которые отравились газом, распыленным учеником из газового баллончика в аудитории учебного заведения.

По состоянию на 7.00 11 октября дети находятся в удовлетворительном состоянии", — говорится в сообщении.

По данным областной прокуратуры, на перемене между парами в аудиторию учебного заведения, где находились студентки первого курса, зашел студент второго курса и распылил вещество. После этого девять студенток были доставлены в областную детскую клиническую больницу с симптомами ингаляционного отравления. Пятеро из них госпитализированы в отделение интенсивной терапии, двое — в неврологическое отделение, двум другим не понадобилась госпитализация, сообщается на сайте ведомстваю

По данному факту открыто уголовное производство по статье "Хулиганство".

Напомним, 2 октября, в Запорожской области пять человек были госпитализированы после отравления грибами.