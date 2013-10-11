ДТП в Харькове: гаишники протаранили легковушку, опубликованы фото

В пятницу, 11 октября, утром в в центре Харькова второй раз за неделю в ДТП попал милицейский автомобиль.

Об этом со ссылкой на облуправление ГАИ сообщает УНИАН.

Авария случилась около 7:00 на перекрестке улицы Петровского и улицы Артема, столкнулись внедорожник Renault, принадлежащий патрульно-постовой службе, и легковушка Renault, которым управляла 37-летняя женщина.

В результате ДТП женщину–водителя легковушки с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга доставили в больницу.

Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Ранее "Главред" сообщал, что 8 октября в Харькове на улице Сумской столкнулись Honda Cr-V и патрульная машина ГАИ (фото). У обеих машин были значительные повреждения, но обошлось без пострадавших.

фото: gai.kharkov.ua