На Житомирщине столкнулись две иномарки: есть погибшие, опубликованы фото

10 октября, в Житомирской области на 10 км автодороги Житомир - Черновцы, Житомирского района, водитель автомобиля KIA совершил столкновение с автомобилем Skoda.

Как сообщается на сайте ГАИ области, 39-летний житель г. Киева, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Skoda, под управлением 29-летнего жителя г. Киева, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП водитель автомобиля КІА от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия.

Напомним, 11 октября, утром в центре Харькова второй раз за неделю в ДТП попал милицейский автомобиль.

В результате ДТП женщину–водителя легковушки с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга доставили в больницу.