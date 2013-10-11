На Житомирщине столкнулись две иномарки: есть погибшие, опубликованы фото

Водитель КІА от полученных травм погиб на месте происшествия.
Как сообщается на сайте ГАИ области, 39-летний житель г. Киева, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Skoda, под управлением 29-летнего жителя г. Киева, который двигался во встречном направлении.
В результате ДТП водитель автомобиля КІА от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия.
Напомним, 11 октября, утром в центре Харькова второй раз за неделю в ДТП попал милицейский автомобиль.
В результате ДТП женщину–водителя легковушки с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга доставили в больницу.