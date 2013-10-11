Во Львове вторые сутки ищут трехлетнего мальчика, упавшего в коллектор

Во Львове продолжаются поиски трехлетнего мальчика, который вчера во время прогулки с родственниками упал в открытый люк канализационного коллектора.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 7.00 пятницы, 11 октября, мальчик не найден.

К поисково-спасательным работам от Главного управления ГСЧС во Львовской области привлечены 52 человека и 12 единиц техники.

Как сообщали СМИ, трагедия произошла, когда мальчик вместе с отцом шел по улице и ступив на крышку канализационного колодца провалился внутрь. Спасатели вытащили из канализационного колодца отца мальчика, который бросился спасать ребенка, но не смог.