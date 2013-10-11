Стрельба в Запорожье: бывший сотрудник ограбил магазин

В Запорожье 5 октября мужчина в маске и с пистолетом средь бела дня ограбил мебельный магазин.

Как сообщили в пресс-службе МВД области, грабитель ворвался в магазин на ул. Рубана и угрожая женщине-продавцу пистолетом, мужчина забрал из кассы 700 гривен и мобильный телефон. А чтобы продавец была посговорчивее, грабитель даже сделал несколько выстрелов. Забрав деньги, грабитель скрылся.

По данным правоохранителей, задержали грабителя уже через три дня. Злоумышленником оказался 28-летний бывший работник магазина.

Он не стал отпираться, признавшись, что в нарушение закона ушел в состоянии алкогольного опьянения. Пневматику приобрел именно с этой целью, накануне нападения.

Мужчину ждет тюремный срок от 3 до 7 лет. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Украины (разбой).

Напомним, в Новогродовке Донецкой области четверо неизвестных в масках совершили ограбление местного ювелирного магазина.



По информации пресс-службы УМВД области, преступники запугали пожилую женщину-сторожа, выломали из пола сейф с драгоценностями и увезли его на грузовике до прибытия милиции.