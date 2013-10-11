За упавшего в коллектор мальчика задержали чиновника "Львовводоканала"

Во Львове, в связи с вызвавшей широкий резонанс пропажей трехлетнего ребенка, упавшего в открытый люк, задержали начальника участка канализационных сетей западного района ЛГКП "Львовводоканал".

Чиновнику выдвинули обвинение в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

В настоящее время готовится ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, 11 октября для проведения допроса вызван и директор ЛГКП "Водоканал".

По данным пресс-сжбы, досудебное расследование уголовного производства по факту служебной халатности должностных лиц ЛГКП "Водоканал", на балансе которого находится коллектор начато 10 октября.

Как ранее писал "Главред", во Львове вторые сутки идут поиски трехлетнего мальчика, который вчера во время прогулки с родственниками упал в открытый люк канализационного коллектора.

К поисково-спасательным работам от Главного управления ГСЧС во Львовской области привлечены 52 человека и 12 единиц техники.