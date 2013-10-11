В Одессе горел популярный ресторан на Дерибасовской: опубликованы фото

Сегодня, 11 октября, в Одессе горел популярный ресторан "Стейкхаус" на Дерибасовской 20.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области, причиной возгорания стало короткое замыкание.

К счастью, благодаря слаженной сотрудников заведения возгорание удалось устранить с помощью 10 огнетушителей. Никто не пострадал.

Напомним, с начала 2012 года в Одессе сгорели 4 ресторана.

В январе в курортной Аркадии сгорели рестораны "Стронг Хаус" и "Ассоль", затем - ресторан украинской кухни "Первачок" и "Сказка".

Причем причиной пожара в ресторане "Ассоль", как установили специалисты МЧС, был поджог.