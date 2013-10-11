Во Львове обнаружено тело мальчика, упавшего в коллектор

В пятницу, 11 сентября, спасатели обнаружили тело трехлетнего мальчика, который упал в канализационный колодец на улице Широкой во Львове.

Об этом начальник пресс-центра ГосЧС во Львовской области Павел Василенко сообщает УНИАН.

Он сообщил, что тело мальчика было обнаружено в канализационном коллекторе в микрорайоне Левандовка в 1,5 км от места его падения.

Он отметил, что сегодня в период с 14.00 уровень воды в коллекторе снизился, что позволило спасателям повторно осмотреть сложные участки коллектора. В одном из мест было нагромождение мусора, которое разобрали спасатели и в нем обнаружили тело погибшего мальчика.

Ранее "Главред" сообщал, что10 октября по улице Широкой, 86 во Львове из-за плохо закрепленной металлической крышки коллектора в канализационный колодец провалился ребенок.

В этот же день при процессуальном руководстве прокуратуры Зализничного района Львова начато досудебное расследование уголовного производства по факту служебной небрежности должностных лиц ЛГКП "Водоканал", на балансе которого находится коллектор.

Был задержан начальник участка канализационных сетей западного района ЛГКП "Львовводоканал".

Фото: zaxid.net