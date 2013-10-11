ДТП в Николаеве: погиб гендиректор крупной фирмы, опубликованы фото и видео

"Девятка" директора фирмы "Элика" врезалась в фуру.
Авария случилась около 16.00, в Николаеве, у с. Мешково-Погорелово, где ВАЗ-21099 Агаева врезался в седельный тягач Renault, сообщают "Новости-N".
Как выяснилось Водитель Renault, ехавший из Николаева, поворачивал налево, в с. Мешково-Погорелово. Когда полуприцеп седельного тягача перегородил трассу, в него врезался ВАЗ, ехавший в направлении Николаева.
Удар был такой силы, что "Лада" полностью влетела под полуприцеп. Чтобы извлечь легковой автомобиль, пришлось вызывать спасателей. Водитель ВАЗа скончался на месте. Женщина, сидевшая на переднем сидении, в крайне тяжелом состоянии была доставлена в больницу.
За рулем ВАЗа был Джанполад Агаев - генеральный директор крупной фирмы "Элика", занимавшейся выпуском полуфабрикатов и замороженных продктов.
Судя по тормозному пути, который составляет около 60 метров, "девяносто девятая" ехала на высокой скорости.
Ранее "Главред" сообщал, что два месяца назад в Николаевской области произошло ДТП, в котором погиб священник УПЦ МП, главный редактор "Церковной православной газеты" архимандрит Лонгин (Чернуха).
фото: novosti-n.mk.ua, Видео: youtube.com