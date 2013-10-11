ДТП в Николаеве: погиб гендиректор крупной фирмы, опубликованы фото и видео

В пятницу, 11 октября, в Николаеве произошло ДТП, жертвой которого стал гендиректор фирмы "Элика" Джанполад Агаев.

Авария случилась около 16.00, в Николаеве, у с. Мешково-Погорелово, где ВАЗ-21099 Агаева врезался в седельный тягач Renault, сообщают "Новости-N".

Как выяснилось Водитель Renault, ехавший из Николаева, поворачивал налево, в с. Мешково-Погорелово. Когда полуприцеп седельного тягача перегородил трассу, в него врезался ВАЗ, ехавший в направлении Николаева.

Удар был такой силы, что "Лада" полностью влетела под полуприцеп. Чтобы извлечь легковой автомобиль, пришлось вызывать спасателей. Водитель ВАЗа скончался на месте. Женщина, сидевшая на переднем сидении, в крайне тяжелом состоянии была доставлена в больницу.

За рулем ВАЗа был Джанполад Агаев - генеральный директор крупной фирмы "Элика", занимавшейся выпуском полуфабрикатов и замороженных продктов.

Судя по тормозному пути, который составляет около 60 метров, "девяносто девятая" ехала на высокой скорости.

Ранее "Главред" сообщал, что два месяца назад в Николаевской области произошло ДТП, в котором погиб священник УПЦ МП, главный редактор "Церковной православной газеты" архимандрит Лонгин (Чернуха).

фото: novosti-n.mk.ua, Видео: youtube.com