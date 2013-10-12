В ДТП на Днепропетровщине один человек погиб и пять травмированы: опубликованы фото

5 пассажиров получили различные телесные повреждения. Среди них пятилетний ребенок.
Как сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ Украины, по предварительным данным, водитель автомобиля "М-412" на закруглении дороги не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.
В результате ДТП водитель от полученных травм погиб на месте происшествия, а пятеро пассажиров получили различные телесные повреждения. Среди травмированных пятилетний ребенок.
Расследование продолжается.
Напомним, 10 октября, в Житомирской области KIA столкнулся с автомобилем Skoda. В результате аварии водитель автомобиля KIA погиб на месте происшествия.