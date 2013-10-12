В ДТП на Днепропетровщине один человек погиб и пять травмированы: опубликованы фото

В Днепропетровской области утром, 11 октября, на 30 км автодороги Славянка - Межевая - Бердянск произошло дорожно-транспортное происшествие с тяжелыми последствиями.

Как сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ Украины, по предварительным данным, водитель автомобиля "М-412" на закруглении дороги не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.

В результате ДТП водитель от полученных травм погиб на месте происшествия, а пятеро пассажиров получили различные телесные повреждения. Среди травмированных пятилетний ребенок.

Расследование продолжается.

Напомним, 10 октября, в Житомирской области KIA столкнулся с автомобилем Skoda. В результате аварии водитель автомобиля KIA погиб на месте происшествия.