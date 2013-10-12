ДТП в Харькове: трамвай врезался в бетономешалку и загорелся, опубликованы фото

Сегодня, 12 октября, в Харькове трамвай врезался в грузовик КамАЗ (бетономешалку), после чего загорелся.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГАИ, авария произошла около 6:45 в районе перекрестка проспекта Московского и улицы Соича.

Трамвай под управлением 31-летнего водителя двигался по маршруту №27.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет. На момент происшествия пассажиров в трамвае не было.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Напомним, 11 октября, в аварии на Днепропетровщине один человек погиб и пять были травмированы, среди них 5-летний ребенок.

По предварительным данным ГАИ, водитель автомобиля "М-412" на закруглении дороги не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.