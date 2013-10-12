ДТП на Львовщине: автобус с детьми врезался в дерево

На автодороге возле с. Крехов Жовковского района Львовской области экскурсионный автобус "ЭТАЛОН", в котором находились 22 ребенка в возрасте до 12 лет, съехал с дороги и врезался в дерево.

Двое взрослых и один ребенок получили травмы, сообщает госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В результате ДТП травмированы три человека (из них один ребенок в возрасте 12 лет и двое взрослых)", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной аварии стала неисправность автобуса.

На момент ДТП в автобусе находились 26 человек, из них 22 ребенка.

Как ранее писал "Главред", 27 сентября, в Черкасской области произошло ДТП, в котором пострадали 16 человек. Пассажирский автобус "Богдан", ехавший по маршруту Золотоноша-Умань, съехал на обочину, где столкнулся с деревом. На момент ДТП в салоне автобуса находилось 15 пассажиров. К счастью, обошлось без жертв.

Как оказалосьо время движения у водителя автобуса произошел сердечный приступ, из-за чего он не справился с управлением.