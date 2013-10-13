Трагедия в Карпатах: 15-летняя туристка утонула в горной реке

В Яремче Ивано-Франковской области 15-летняя школьница из Луцка, которая отдыхала в Карпатах, поскользнулась на камне и упала в реку Прут. Тело девушки спасатели обнаружили только после пятичасовых поисков.

По данным пресс-службы ГСЧС Украины, 12 октября в час дня спасателям сообщили, что неподалеку водопада "Пробой" в г.Яремче поскользнулась на камне и упала в реку Прут жительница Луцка 1998 г. рождения, которая отдыхала вместе с группой из 15 человек.

По словам очевидцев трагедии, упавшую сразу же понесло быстрым течением реки.

В 18:12 тело девушки водолазы обнаружили в 40 м от места падения на глубине 10 метров.

Как ранее писал "Главред", 27 августа в Крыму, неподалеку от города Судак, у горы Алчак-Кая, в произошел обвал суглинистых пород, при котором погиб 18-летний турист из Кривого Рога.

Фото: io.ua