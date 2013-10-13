Подробности трагедии в Карпатах: девочка погибла ради красивого фото

Школьница из Луцка, которая 12 октября утонула в горной реке недалеко от Яремче, отстала от своей группы и попыталась пройти по мокрым речным камням, чтобы сделать красивый фотоснимок.

Об этом рассказали очевидцы трагического события, сообщает ТСН.

Школьная группа из Луцка – 15 детей и трое сопровождающих взрослых – приехали на экскурсию к водопаду Пробий на реке Прут. Девушка с двумя парнями отстала от группы, чтобы сделать хорошие фото, но на скользких от воды камнях не удержалась и упала в воду. Бурное течение подхватило ее и потащило вниз.

Более 5 часов ребенка искали спасатели и водолазы. Признаются, что с начала операции понимали – вытащить девушку из водопада живой вряд ли удастся.

По факту гибели школьницы открыли уголовное производство. Милиция проводит расследование под контролем прокуратуры. Ответственность за ее гибель, вероятнее всего, будет возложена на взрослых, сопровождавших школьную экскурсию.

Этот водопад – главная достопримечательность Яремче. Здесь обычно много туристов, которые любят фотографироваться на скользких опасных камнях. Спасатели не раз просили местные власти оградить прилегающую к водопаду территорию, но этого так и не сделали.

Напомним, тело девушки водолазы обнаружили в 40 м от места падения на глубине 10 метров.

Фото, видео: ТСН.