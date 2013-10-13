Смертельное ДТП в Кировограде: прокурор сбил человека и сбежал

Молодой человек погиб на месте происшествия
В Кировограде произошло дорожно-транспортное происшествие в котором работник городской прокуратуры совершил смертельный наезд на пешехода и скрылся с места происшествия.
Ранним утром 13 октября автомобиля Мitsubishi сбил мужчину примерно 20-22-летнего возраста, который переходил дорогу на пешеходном переходе, сообщают Новости Кировоградщины.
От удара пешехода отбросило на 40 метров. От травм, несовместимых с жизнью, он погиб. Автомобиль с места ДТП уехал, даже не остановившись.
Проверкой установлено, что участником этого события работник городской прокуратуры.
В настоящее время сотрудник прокуратуры задержан, проводятся первоочередные следственные действия.
По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы от 3 до 8 лет.
"Ход досудебного расследования в уголовном производстве руководством прокуратуры области взят на контроль с целью обеспечения полного, всестороннего и объективного расследования этого дела", – отметили в прокуратуре.
Как ранее писал "Главред", 10 августа в Одессе произошло ДТП с участием прокурорского ВМW, в результате которого погиб пассажир "Запорожца", а водитель авто попал в больницу.
Фото:expres.ua