ДТП на Донбассе: машина врезалась в дерево, четверо погибших

Утром 13 октября в Волновахском районе Донецкой области Chery Elara слетела на обчину и врезалась в дерево. Водитель и три пассажира машины погибли на месте происшествия.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области, ДТП произошло около 10 часов утра на трассе Донецк–Мариуполь возле пгт Еленовка. Водитель автомобиля Chery Elara, житель г. Кировское, не справился с управлением и совершил столкновение с деревом на обочине.

Вследствие ДТП погибли 4 человека ( водитель и 3 пассажира ) . Анкетные данные пассажиров устанавливаются. Задержки движения транспорта не было.

Спасателям 11-го Государственного пожарно- спасательного отряда Главного управления ГСЧС в Донецкой области пришлось высвобождать тела погибших из машины при помощи средств малой механизации.

Как ранее писал "Главред", ранним утром 13 октября смертельное ДТП произошло в Кировограде. Работник городской прокуратуры совершил смертельный наезд на мужчину 20-22 лет, который переходил дорогу на пешеходном переходе, и скрылся с места происшествия. Сотрудник прокуратуры задержан, проводятся первоочередные следственные действия.

Фото: mns.gov.ua