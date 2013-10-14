В тройном ДТП на Закарпатье погибли два человека, четверо ранены: опубликованы фото

В Закарпатской области на территории Воловецкого района в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека, еще четыре травмированы.

Как сообщили в областном управлении МВД, авария произошло вечером 13 октября на 723 км автодороги Киев-Чоп.

По данным ГАИ, 34-летний водитель автомобиля ВАЗ-20104, обгоняя автомобиль Citroen Jumpy, допустил боковое столкновение с данным авто, после чего выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Renault Kangoo, который двигался во встречном направлении. В результате столкновения Renault съехал в кювет.

Два пассажира ВАЗа 1972 и 1946 годов рождения погибли на месте.

Водитель и еще два пассажира автомобиля ВАЗ получили телесные повреждения, с которыми доставлены в Воловецкую районную больницу. Также повреждение получила пассажирка автомобиля Renault.

По данному факту ДТП ведется следствие.

Напомним, 13 октября в Волновахском районе Донецкой области Chery Elara слетела на обчину и врезалась в дерево. Водитель и три пассажира машины погибли на месте происшествия.