На Житомирщине жестоко убита и ограблена предприниматель

На Житомирщине жестоко убили и ограбили женщину-предпринимателя из Бердичева.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, 13 октября правоохранители начали досудебное расследование уголовного дела по факту умышленного убийства 49-летней женщины, жительницы Бердичева.

Тело женщины-предпринимателя со связанными руками и ножевыми ранениями, обнаружил около 12.00 на полу кухни собственного дома погибшей ее 33-летний зять, который в это время вернулся с работы.

Как установили в милиции, из квартиры убитой исчезли значительная сумма денег и ювелирные изделия из золота. Погибшая занималась предпринимательской деятельностью и хранила свои сбережения дома.

Следователями открыто уголовное производство - "умышленное убийство".

Убийце грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Согласно законодательству такие действия наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.

Сейчас милиция работает над установлением обстоятельств совершения преступления и задержанием лиц, причастных к его совершению.

Напомним, 7 октября стало известно, что в Киеве был убит заслуженный артист Украины Анатолий Макаровский.